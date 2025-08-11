  1. دین و اندیشه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

بازدید رایزن فرهنگی ایران از برخی موکب های پیاده روی اربعین ۱۴۰۴

حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و سخنگوی ستاد اربعین عراق، در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا از جمعی از موکب‌های فعال بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و سخنگوی ستاد اربعین عراق، در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا از جمعی از موکب‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی، قرآنی، رسانه‌ای، کودک و نوجوان و فناورانه بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدیدها، ایشان ضمن آگاهی از روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و پیگیری جزئیات فعالیت‌ها، با مسئولان موکب‌ها گفت‌وگو کرد و در جریان آخرین اقدامات و ابتکارات فرهنگی آنان قرار گرفت. وی همچنین بر نقش محوری فعالیت‌های فرهنگی در غنا بخشیدن به فضای معنوی و محتوایی این حرکت عظیم اربعینی تأکید نمود.

از جمله این موکب‌ها می‌توان به موکب محصولات فناورانه اربعین (عمود ۷۰۷)، قرارگاه قرآنی اربعین (عمود ۷۰۵)، موکب فرهنگی‌هنری و رسانه ایرانی و عراقی (عمود ۴۳۰)، موکب نایب الشهید (عمود ۵۲۳)، موکب مکتب حاج قاسم (عمود ۵۳۳)، موکب محبان الرضا (عمود ۲۷۱)، موکب امام رضا (ع) (عمود ۲۸۵) و موکب صاحب‌الزمان (عمود ۸۲۸) اشاره کرد که هر یک با رویکردهای خاص خود در مسیر نجف به کربلا فعالیت می‌کنند.

