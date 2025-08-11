بازدید رایزن فرهنگی ایران از برخی موکب های پیاده روی اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و سخنگوی ستاد اربعین عراق، در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا از جمعی از موکب‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی، قرآنی، رسانه‌ای، کودک و نوجوان و فناورانه بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدیدها، ایشان ضمن آگاهی از روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و پیگیری جزئیات فعالیت‌ها، با مسئولان موکب‌ها گفت‌وگو کرد و در جریان آخرین اقدامات و ابتکارات فرهنگی آنان قرار گرفت. وی همچنین بر نقش محوری فعالیت‌های فرهنگی در غنا بخشیدن به فضای معنوی و محتوایی این حرکت عظیم اربعینی تأکید نمود.

از جمله این موکب‌ها می‌توان به موکب محصولات فناورانه اربعین (عمود ۷۰۷)، قرارگاه قرآنی اربعین (عمود ۷۰۵)، موکب فرهنگی‌هنری و رسانه ایرانی و عراقی (عمود ۴۳۰)، موکب نایب الشهید (عمود ۵۲۳)، موکب مکتب حاج قاسم (عمود ۵۳۳)، موکب محبان الرضا (عمود ۲۷۱)، موکب امام رضا (ع) (عمود ۲۸۵) و موکب صاحب‌الزمان (عمود ۸۲۸) اشاره کرد که هر یک با رویکردهای خاص خود در مسیر نجف به کربلا فعالیت می‌کنند.