ادارات خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران و با توجه به افزایش دما، افزایش مصرف برق و در راستای جلوگیری از خاموشی‌ها و با هدف مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، مدارس، آموزشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی خدماتی در روز چهارشنبه تعطیل است.

وی تاکید کرد: از کلیه هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود نسبت به کاهش مصرف برق به منظور کمک به دستگاه‌های خدمات رسان در انجام خدمت رسانی به همه بخش‌های استان همکاری لازم به عمل آورند.