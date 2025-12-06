مروری بر کتاب «اسرائیل، آن شر مطلق» در روز جهانی همبستگی با فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جهان علیه شر مطلق: ریشهها، شیوهها و چشمانداز» به همت مؤسسه امام موسی صدر و به مناسبت روز بینالمللی همبستگی با مردم فلسطین (International Day of Solidarity with the Palestinian People) برگزار میشود.
در این نشست که همراه با مرور و ارجاع به کتاب «اسرائیل، آن شر مطلق»؛ و فروش آن با ۱۰ درصد تخفیف است، آزاده ثبوت، پژوهشگر حوزه عدالت و صلح از ایرلند، ماشاالله شمسالواعظین، تحلیلگر مسائل سیاسی و شریف لکزایی، استاد دانشگاه سخنرانی خواهند داشت.
زمان برگزاری نشست روز سهشنبه ۱۸ آذر، ساعت ۱۸:۰۰ در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر واقع واقع در میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، پلاک ۱۰ واحد ۱و۲ است.
