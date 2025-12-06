  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

مروری بر کتاب «اسرائیل، آن شر مطلق» در روز جهانی همبستگی با فلسطین

مروری بر کتاب «اسرائیل، آن شر مطلق» در روز جهانی همبستگی با فلسطین

نشست «جهان علیه شر مطلق: ریشه‌ها، شیوه‌ها و چشم‌انداز» به مناسبت روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جهان علیه شر مطلق: ریشه‌ها، شیوه‌ها و چشم‌انداز» به همت مؤسسه امام موسی صدر و به مناسبت روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین (International Day of Solidarity with the Palestinian People) برگزار می‌شود.
در این نشست که همراه با مرور و ارجاع به کتاب «اسرائیل، آن شر مطلق»؛ و فروش آن با ۱۰ درصد تخفیف است، آزاده ثبوت، پژوهشگر حوزه عدالت و صلح از ایرلند، ماشاالله شمس‌الواعظین، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و شریف لک‌زایی، استاد دانشگاه سخنرانی خواهند داشت.

زمان برگزاری نشست روز سه‌شنبه ۱۸ آذر، ساعت ۱۸:۰۰ در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر واقع واقع در میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، پلاک ۱۰ واحد ۱و۲ است.

کد خبر 6679525
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها