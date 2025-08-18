سیدمجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب در خراسان شمالی اظهار کرد: تأمین آب برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد و امروز هر پروژه‌ای که بدون پشتوانه تأمین آب آغاز شود، دیر یا زود با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دستگاه‌های متولی جهت مدیریت دقیق منابع آب در خراسان شمالی افزود: در همین راستا برخورد با چاه‌های غیرمجاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در ادامه درباره تسهیل امور سرمایه‌گذاران گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما کوتاه کردن فرآیندهای اداری است و طبق دستور استاندار و بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان، اگر دستگاه‌های اجرایی در مهلت تعیین‌شده به استعلام‌ها پاسخ ندهند، این موضوع به‌طور خودکار به‌عنوان پاسخ مثبت تلقی خواهد شد و این اقدام به‌منظور رفع موانع غیرضروری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

علوی‌مقدم با تأکید بر اهمیت نگاه توسعه‌ای افزود: سرمایه‌گذاری زمانی موفق خواهد بود که هم از نظر زیرساختی پشتیبانی شود و هم موانع اداری به حداقل برسد و در خراسان شمالی تلاش می‌کنیم تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، فرصت‌های بیشتری برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.