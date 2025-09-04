به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در نشست مشترک با نمایندگان شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازهای الکتریکی و نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره ای تأکید کرد و خواستار توسعه همکاری‌های فنی و انتقال دانش روز به ایران شد.

رجبی‌مشهدی در این جلسه با اشاره به گام‌های جدی ایران در توسعه انرژی‌های خورشیدی اظهار داشت: یکی از ملزومات اصلی توسعه تجدیدپذیرها، بهره‌گیری از ذخیره‌سازهای الکتریکی است. همچنین توسعه نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره ای در شبکه گسترده و متنوع شبکه برق ایران برای پایداری شبکه قدرت بسیار مفید است. این موضوع به صراحت از سوی وزارت نیرو پیگیری می‌شود تا در آینده توسعه تجدیدپذیرها بدون مشکل برای شبکه برق کشور انجام گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت توانیر در بسیاری از پروژه‌های گذشته نیز تلاش کرده علاوه بر واردات فناوری، دانش فنی را نیز به کشور منتقل کند، افزود: در حوزه‌های هوشمندسازی، تجهیزات سوئیچگرهای گازی، ساخت ذخیره‌سازها و سایر فناوری‌های مرتبط، همکاری‌های نزدیکی با شرکت‌های چینی آغاز شده و برخی خطوط تولید نیز در داخل ایران فعال شده‌اند.

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به اهمیت انتقال دانش فنی گفت: انتظار می‌رود همکاری‌ها تنها محدود به تأمین تجهیزات نباشد، بلکه با توافقات دو طرفه زمینه بومی‌سازی سریع‌تر فناوری در داخل کشور فراهم شود. ایران امروز شرایط متفاوتی نسبت به گذشته دارد و این همکاری‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در تأمین نیازهای داخلی و افزایش تاب‌آوری شبکه ایفا کند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: بازدید متقابل گروه‌های کارشناسی دو طرف از سایت‌های عملیاتی و تبادل تجربه‌ها، گام مهمی در تعمیق همکاری‌ها خواهد بود.

در ادامه این نشست، طرف چینی با اشاره به دو قرارداد فعال با ایران شامل پروژه ۱۵۰۰ مگاواتی و پکیج ۶۰۰ میلیون دلاری، بر علاقه‌مندی برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی و تأمین مالی پروژه‌های جدید تأکید کرد.

در این نشست تعدادی از شرکت‌های سازنده تجهیزات بخش قدرت و سازنده‌های باتری داخلی به منظور مذاکره و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی حضور داشتند.