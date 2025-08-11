  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

دیدار شهردار منطقه ۱۳ تهران با خانواده معزز شهدای جنگ ۱۲ روزه

دیدار شهردار منطقه ۱۳ تهران با خانواده معزز شهدای جنگ ۱۲ روزه

در مراسمی با حضور شهردار منطقه ۱۳ تهران و جمعی از مدیران شهری، از خانواده‌های معزز شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین یک شهید مدافع حرم، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران در دیدار با خانواده شهدای معزز جنگ ۱۲ روزه که با هماهنگی اداره ایثارگران منطقه ۱۳ انجام شد، گفت: با اهتمام ویژه شهردار تهران و حمایت معاونت محترم هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۳ همواره پای کار خانواده‌های معظم شهدا و آسیب دیدگان جنگ اخیر بوده و خدمات گسترده‌ای ارائه شده است.

نوری با اشاره به نقش برجسته خانواده‌های معزز شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: این نشست صمیمانه، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی، ارتباط، هم‌فکری و بررسی موضوعات و مسائل خانواده‌های شهداست و در منطقه ۱۳ همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به شما عزیزان بسیج شده است.

در پایان، ضمن رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخگویی به مسائل و موضوعات خانواده شهدا، شهردار منطقه ۱۳، لوح‌های تقدیر به پاس صبر و ایثار این عزیزان در جنگ ۱۲ روزه اهدا کرد.

کد خبر 6557772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها