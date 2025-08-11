دیدار شهردار منطقه ۱۳ تهران با خانواده معزز شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران در دیدار با خانواده شهدای معزز جنگ ۱۲ روزه که با هماهنگی اداره ایثارگران منطقه ۱۳ انجام شد، گفت: با اهتمام ویژه شهردار تهران و حمایت معاونت محترم هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۳ همواره پای کار خانوادههای معظم شهدا و آسیب دیدگان جنگ اخیر بوده و خدمات گستردهای ارائه شده است.
نوری با اشاره به نقش برجسته خانوادههای معزز شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: این نشست صمیمانه، فرصتی ارزشمند برای همافزایی، ارتباط، همفکری و بررسی موضوعات و مسائل خانوادههای شهداست و در منطقه ۱۳ همه ظرفیتها برای خدمترسانی به شما عزیزان بسیج شده است.
در پایان، ضمن رسیدگی به درخواستها و پاسخگویی به مسائل و موضوعات خانواده شهدا، شهردار منطقه ۱۳، لوحهای تقدیر به پاس صبر و ایثار این عزیزان در جنگ ۱۲ روزه اهدا کرد.
نظر شما