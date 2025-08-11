رضایت زائران از عملکرد پلیس کرمانشاه در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم‌بیگی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی و مسیرهای منتهی به مرزهای کرمانشاه اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه انتظامی و مرزبانی استان کرمانشاه در مأموریت اربعین امسال وظایف محوله را به بهترین شکل انجام داده‌اند و این مسئولیت‌پذیری جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به حضور گسترده و فعال نیروهای پلیس در جاده‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای تردد زائران افزود: گفت‌وگوهای انجام شده با زائران نشان‌دهنده رضایت بالای آنان از خدمات انتظامی بوده و بسیاری از آن‌ها به‌طور مستقیم از نیروهای پلیس قدردانی کرده‌اند.

سردار معصوم‌بیگی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل ترافیک و پیشگیری از سوانح رانندگی، اقدامات مؤثری در سطح کشور و به‌ویژه در استان کرمانشاه صورت گرفته که نتیجه آن کاهش آمار تصادفات نسبت به سال گذشته بوده است. یکی از طرح‌های ابتکاری که به گفته وی نقش مهمی در این کاهش داشته، ایجاد ایستگاه‌های «خواب‌زدایی» به ابتکار سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه است.

به گفته رئیس بازرسی کل فراجا، این طرح نوآورانه با هدف کاهش حوادث ناشی از خستگی رانندگان اجرا شده و با توسعه آن می‌توان در سایر استان‌های درگیر مأموریت اربعین نیز از مزایای آن بهره‌مند شد.

وی همچنین به اقدامات مؤثر در حوزه دیپلماسی انتظامی اشاره کرد و گفت: قابلیت برگزاری سریع جلسات هماهنگی با طرف‌های عراقی در مواقع ضروری فراهم شده که به بهبود روند خدمت‌رسانی کمک می‌کند.

سردار معصوم‌بیگی تأکید کرد: آمادگی کامل در همه بخش‌های انتظامی شامل پلیس راه، راهور، یگان ویژه، گذرنامه، پلیس آگاهی و دیگر واحدها، و نیز در حوزه مرزبانی ایجاد شده و همه نیروها با تمام توان در حال خدمت به زائران هستند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس، به‌ویژه کارکنان مستقر در استان کرمانشاه، گفت: مأموریت اربعین امسال نمونه‌ای موفق از هماهنگی، ابتکار و مسئولیت‌پذیری نیروهای انتظامی در خدمت‌رسانی به مردم بود.