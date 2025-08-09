به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری ظهر شنبه در نشست قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: حضور در مأموریت اربعین توفیق و افتخار بزرگی است که نصیب پلیس شده و همه همکاران با نگاهی اعتقادی و جهادی در این مأموریت معنوی حاضر شده‌اند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی دست به دست هم داده‌اند تا مأموریت اربعین به بهترین شکل برگزار شود، افزود: در این میان، پلیس پیشرو خدمت‌رسانی به زائران بوده و شبانه‌روز تلاش می‌کند تا این عزیزان در سلامت و امنیت کامل به کربلای معلی اعزام و سپس به شهر و دیار خود بازگردند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک، روان‌سازی مسیرهای محل تردد، حفظ امنیت زائران، ارائه خدمات گذرنامه‌ای، پیشگیری از وقوع سرقت و حوادث، تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسیده، خوشبختانه تمامی زائران اربعین در مرزهای مختلف کشور در امنیت کامل در حال تردد هستند و خدمات لازم از سوی پلیس به آنان ارائه می‌شود.

سردار مهری افزود: کرمانشاه به‌عنوان یکی از استان‌های مهم در مسیر تردد زائران اربعین، توانسته خدمات گسترده و مطلوبی ارائه دهد و تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی از مرز خسروی گزارش نشده است.

وی ضمن قدردانی از مدیریت سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و تلاش و مجاهدت همه مدیران و کارکنان انتظامی استان، گفت: این میزبانی شایسته و تسهیل در تردد زوار موجب شده تا سال‌به‌سال تعداد بیشتری از زائران مرز خسروی را برای عبور انتخاب کنند.

سردار مهری با تأکید بر اینکه ابتکار پلیس کرمانشاه در احداث ایستگاه‌های خواب‌زدایی، نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و حفظ جان زائران داشته است، خاطرنشان کرد: امیدوارم زائران با عمل به توصیه‌های پلیس و استفاده از این ایستگاه‌ها، در نهایت سلامت به مقصد خود بازگردند.

این مقام عالیرتبه انتظامی با اشاره به ابعاد فرهنگی و اعتقادی راهپیمایی اربعین، افزود: این همایش عظیم ضربه سنگینی به تهاجم فرهنگی دشمنان وارد کرده است؛ دشمنانی که سال‌ها با هدف تضعیف اعتقادات دینی مسلمانان و ملت بزرگ ایران تلاش کرده‌اند.

وی در پایان، با یادآوری نمونه‌های تاریخی مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و استبداد، گفت: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی شاهد همدلی و اتحاد مثال‌زدنی مردم بودیم، امروز نیز این انسجام و همبستگی در اربعین، عامل اصلی شکست نقشه‌های استکبار جهانی است.