اجرای طرح جامع ترافیکی اربعین در کرمانشاه؛آمار فوتی زائران به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان در نشست قرارگاه اربعین انتظامی استان که با حضور سردار مهری ظهر شنبه در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: پلیس از نخستین روز برپایی این همایش عظیم با تمام توان در میدان خدمت به زائران اربعین حضور داشت و این خدمت‌رسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به فضل الهی از آغاز مراسم اربعین تاکنون همه اقدامات طبق برنامه پیش رفته و پلیس توانسته مدیریت میدانی مؤثر و دقیقی در خدمت‌رسانی به زائران داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اجرای طرح جامع مدیریت ترافیک در مسیرهای تردد زائران بود که با کاهش توقف‌های طولانی و روان‌سازی حجم بالای تردد خودروها، نقش مهمی در جلوگیری از حوادث رانندگی ایفا کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: در این طرح، ۹۵ تیم گشتی پلیس راه و ۱۰۴ تیم پلیس راهور به‌صورت شبانه‌روزی در ۶۳۸ کیلومتر از مسیرهای تردد زائران مستقر هستند و در هر لحظه آماده ارائه خدمات امدادی و انتظامی به زائران می‌باشند.

سردار حاجیان با اشاره به استقرار ۲۲۴ گشت انتظامی، یادآور شد: افزون بر این، یک هزار و ۵۷ پلیس‌یار اربعین نیز در مأموریت خدمت به زائران مشارکت دارند تا خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ارائه دهند.

وی راه‌اندازی «میز تخصصی پلیس» را از دیگر اقدامات شاخص پلیس کرمانشاه در مأموریت اربعین عنوان کرد و گفت: زائران می‌توانند با مراجعه به نیروهای مستقر در این میز خدمت، از خدمات متنوعی بهره‌مند شوند؛ به‌عنوان نمونه اگر محل پارک خودروی خود را فراموش کرده باشند یا خودروی آن‌ها جابه‌جا شده باشد، از طریق این میز اطلاعات لازم را دریافت می‌کنند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد ۱۰ پاسگاه فرماندهی ویژه اربعین، گفت: این پاسگاه‌ها خدمات متنوعی از جمله معرفی محل‌های اسکان و تغذیه، ارائه اطلاعات مسیر، معرفی موکب‌ها و ایستگاه‌های رفع خستگی را به زائران ارائه می‌دهند.

وی در پایان، پلیس را خادم واقعی زائران اربعین دانست و خاطرنشان کرد: همکاران من با رویکردی اعتقادی در این مأموریت حاضر می‌شوند تا خاطره‌ای خوش و امن از این سفر معنوی در ذهن زائران باقی بماند.