گذرنامه زائران اربعین باید ۶ ماه اعتبار داشته باشد

فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از لزوم اعتبار ۶ ماهه گذرنامه زائران به‌منظور عزیمت به سفرهای زیارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جان‌پرور فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: گذرنامه زائران برای عزیمت به سفر اربعین حسینی باید ۶ ماه اعتبار داشته باشد.

وی گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی به هر دلیلی گذرنامه خود را مفقود کردند، می‌توانند با مراجعه حضوری به کنسولگری چهار شهر کشور عراق شامل نجف، بغداد، کاظمین و سامرا پس از اخذ گذرنامه به کشور بازگردند.

فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی بیان کرد: فرآیند کنترل گذرنامه و عبور از گیت در کمترین زمان ممکن و حدود چهار ثانیه است، همچنین با برپایی موکب و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران اربعین حسینی علاوه بر کاهش ایستایی، افزایش رضایتمندی را در گیت گذرنامه شاهد هستیم.

