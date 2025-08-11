انفجار مهیب در کارخانه فولاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که انفجار امروز دوشنبه در کارخانه کک‌سازی فولاد ایالات متحده در نزدیکی پیتسبورگ، باعث گرفتار شدن تعدادی از افراد زیر آوار شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ماموران فوریت‌های اضطراری در محل حادثه حضور یافته و در تلاش برای نجات گرفتار شدگان زیر آوار هستند.

خدمات اورژانس شهرستان الیگنی اعلام کرد که آتش‌سوزی در این کارخانه حدود ساعت ۱۰:۵۱ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و ۵ نفر تا کنون با بیمارستان منتقل شده‌اند.

دود غلیظی منطقه را پوشانده است.

علت حادثه تا کنون مشخص نشده است.