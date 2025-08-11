به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما گارد ملی را در واشنگتن دی سی (پایتخت آمریکا) مستقر می‌کنیم. آنها هفته آینده (به وقت محلی) به خیابان‌های واشنگتن سرازیر خواهند شد.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص اضافه کرد: ما ۱۰ هزار سرباز در مرز داریم که در مناطق دفاعی فعالیت می‌کنند، جایی که هیچ عبور غیرقانونی وجود ندارد.

این در حالیست که پیشتر ترامپ با اعلام اینکه میزان افزایش جرم و جنایت در شهر واشنگتن‌دی‌سی وحشتناک شده تاکید کرد که برای «پاکسازی» این شهر از معتادها، بی‌خانمان‌ها و مهاجران نیروهای گارد ملی در این شهر مستقر خواهند شد.

ترامپ در این خصوص گفته بود: گارد ملی را به پایتخت آمریکا اعزام می‌کنم. جاری کردن امنیت در واشنگتن دی سی تحت کنترل پلیس فدرال، به کنترل نرخ جرم و جنایت کمک خواهد کرد. اکنون پلیس اجازه دارد هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. اداره پلیس کلان‌شهر واشنگتن دی سی تحت کنترل فدرال قرار خواهد گرفت و گارد ملی نیز برای مبارزه با جرم و جنایت در آنجا مستقر خواهد شد. من تمام قوانین مربوط به مبارزه با جرم و جنایت را تغییر خواهم داد و اختیارات پلیس را در برخورد با مجرمان گسترش می‌دهم. لذا بدینوسیله، قرار گرفتن اداره پلیس کلان‌شهر تحت کنترل فدرال و استقرار گارد ملی برای مبارزه با جرم و جنایت را اعلام می‌کنم.جرم و جنایت را ریشه‌کن خواهیم کرد و پایتخت زود امن خواهد شد. ما با یک وضعیت اضطراری فاجعه‌بار در پایتخت روبرو هستیم و فقدان امنیت و ایمنی وجود دارد. در صورت لزوم، ارتش را برای کنترل اوضاع در پایتخت مستقر خواهیم کرد. ۸۰۰ نیروی گارد ملی در خیابان‌های پایتخت حضور خواهند داشت و در صورت لزوم تعداد آنها را افزایش خواهیم داد. جرم و جنایت در واشنگتن ۲ برابر و حتی ۳ برابر در بغداد، پاناما، مکزیکوسیتی و لیما (پایتخت پرو) است.