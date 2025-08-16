به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد: نیروهای بیشتری از گارد ملی به پایتخت واشنگتن فراخوانده خواهند شد.

این خبر سه روز پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعتراف کرد: واشنگتن دی‌سی از نظر میزان جرم و خطر، حتی از بسیاری پایتخت‌های کشورهای جهان سوم که به خشونت مشهور هستند، وضعیت بدتری دارد.

اعزام نیروهای بیشتری از گارد ملی آمریکا به واشنگتن پس از آن صورت می‌گیرد که این نیروها ۲۱ مردادماه جاری به دستور رئیس جمهوری آمریکا و به دلیل نرخ بسیار بالای جرم و جنایت در پایتخت، وارد «واشنگتن دی سی» شدند.

ترامپ ۲۰ مردادماه دستور داد که به دلیل نرخ بسیار بالای جرم و جنایت در پایتخت آمریکا، باید ۸۰۰ نیروی گارد ملی در پایتخت این کشور مستقر شوند.