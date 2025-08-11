به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری عربی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه خبرنگاران و شیعیان، در اقدامی هماهنگ، هشتگ #ایران_سند_مش_وصایة به معنای «ایران پشتیبان است نه سرپرست» را ترند کردند.

این حرکت ابتکاری، پاسخی مستقیم به فشارهای فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مقاومت لبنان است.

ترند شدن این هشتگ درواقع یک پیام شفاف به تبلیغات غرب و اسرائیل است که تلاش می‌کنند حزب‌الله را به ایران وابسته نشان داده و نقش تهران را در لبنان، قیم‌مآبانه جلوه دهند.

این استقبال گسترده نشان می‌دهد که مردم لبنان به روابط راهبردی خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار کرده و ادعاهای خصمانه علیه محور مقاومت را به شدت رد می‌کنند. این حرکت مردمی بار دیگر تأکیدی بر استحکام پیوندهای میان ایران و مقاومت در لبنان و منطقه است.