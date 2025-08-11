  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۲۱

استقبال پرشور لبنانی‌ها از سفر لاریجانی با هشتگ «ایران پشتیبان ماست»

در پی سفر احتمالی لاریجانی به بیروت، موجی از حمایت در فضای مجازی لبنان از این سفر به راه افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری عربی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه خبرنگاران و شیعیان، در اقدامی هماهنگ، هشتگ #ایران_سند_مش_وصایة به معنای «ایران پشتیبان است نه سرپرست» را ترند کردند.

این حرکت ابتکاری، پاسخی مستقیم به فشارهای فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مقاومت لبنان است.

ترند شدن این هشتگ درواقع یک پیام شفاف به تبلیغات غرب و اسرائیل است که تلاش می‌کنند حزب‌الله را به ایران وابسته نشان داده و نقش تهران را در لبنان، قیم‌مآبانه جلوه دهند.

این استقبال گسترده نشان می‌دهد که مردم لبنان به روابط راهبردی خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار کرده و ادعاهای خصمانه علیه محور مقاومت را به شدت رد می‌کنند. این حرکت مردمی بار دیگر تأکیدی بر استحکام پیوندهای میان ایران و مقاومت در لبنان و منطقه است.

