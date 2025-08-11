به گزارش خبرگزاری مهر، «علی لاریجانی» در گفت‌وگویی که روز دوشنبه و در مسیر پرواز به سمت عراق انجام شده، با اشاره به جزئیات دیدارهایش با مقامات عراقی، با بیان اینکه عناصر مزاحم و جریان‌های تروریستی در منطقه سیال هستند، اظهار کرد: وقتی دو کشور مهم ایران و عراق مصمم باشند جلوی رفتارهای نامتعارف برخی جریان‌های تروریستی را بگیرند، نتیجه این کار در کل منطقه می‌تواند به ثبات بینجامد و معتقدم این مساله برای هر دو کشور و منطقه اهمیت دارد.

هم چنین «محمد کاظم آل صادق» سفیر ایران در بغداد، در اظهاراتی، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق را در شرایط حساس منطقه مهم ارزیابی کرد و گفت: در این سفر ضرورت تبادل دیدگاه‌ها و هماهنگی‌ها مطرح است.

شایان ذکر است، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جریان سفر خود به بغداد، با نخست‌وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان‌، مشاور امنیت ملی و برخی از سران احزاب عراقی دیدار کرد.