به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، رشد سریع بازار خدمات زیبایی در کشور، همزمان با تبلیغات پرزرقوبرق و وعدههای جذاب، موجب شده بسیاری از افراد به امید تغییر ظاهری، جذب این مراکز شوند. اما در میان این جریان پرهیاهو، خلأ نظارت و نبود استانداردهای لازم، بستر را برای فعالیت مکانهایی فراهم کرده که بیش از آنکه به فکر سلامت مشتری باشند، به دنبال سود کوتاهمدت خود هستند.
اما وقتی صحبت از یکی از حساسترین و پرتقاضاترین شاخههای این بازار یعنی کاشت مو به میان میآید، موضوع ابعاد نگرانکنندهتری پیدا میکند. گزارشهای متعدد از مراجع رسمی و شکایات ثبتشده توسط شهروندان نشان میدهد که بسیاری از مراجعان به مراکز فاقد مجوز، نهتنها به نتیجه مطلوب نرسیدهاند، بلکه با مشکلات جسمی و روانی جدی روبهرو شدهاند. عفونتهای شدید، جای زخم دائمی، و نیاز به درمانهای اصلاحی پرهزینه، تنها بخشی از پیامدهایی است که این افراد تجربه کردهاند.
طبق بررسی کارشناسان، عمده این مشکلات ریشه در استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، مواد مصرفی بیکیفیت و مهمتر از همه، نبود تخصص و مهارت کافی در اجرای فرایند دارد. این شرایط باعث میشود که علاوه بر از دست رفتن سرمایه مالی افراد، آسیبهای ماندگار به سلامت و اعتمادبهنفس آنان وارد شود؛ آسیبی که جبرانش گاه سالها زمان میبرد.
کارشناسان حوزه سلامت بارها تأکید کردهاند که انتخاب مرکز معتبر و دارای مجوز رسمی، کلید پیشگیری از چنین بحرانهایی است. با این حال، وسوسه قیمتهای پایین و تبلیغات اغواکننده همچنان بسیاری را به دام مراکز غیرمجاز میکشاند. حالا که این روند رو به افزایش است، به نظر میرسد تنها با افزایش آگاهی عمومی و برخورد قاطع نهادهای ناظر، میتوان از گسترش بیشتر این بحران جلوگیری کرد.
راهکار چیست؟
برای مقابله با پیامدهای ناگوار فعالیت مراکز غیرمجاز، نخستین گام، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و عواقب مراجعه به این مراکز است. رسانهها، انجمنهای تخصصی و حتی پزشکان معتبر میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، نقش مهمی در پیشگیری ایفا کنند. گام دوم، تقویت نظارت قانونی و برخورد جدی با مراکز فاقد مجوز است؛ چرا که بدون اعمال جریمههای بازدارنده، چرخه این تخلفات متوقف نخواهد شد.
از سوی دیگر، تدوین استانداردهای واحد برای تجهیزات، مواد مصرفی و روشهای اجرا، میتواند کیفیت خدمات در هر کلینیک زیبایی را تضمین و اعتماد عمومی را بازیابی کند. در نهایت، افراد نیز باید پیش از هر اقدامی، درباره سوابق، مجوزها و تخصص ارائهدهندگان خدمات تحقیق کنند؛ چرا که پیشگیری همواره کمهزینهتر و کمدردسرتر از درمان است.
