عامل مهمی که سوپرجام را از استقلال گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام فوتبال ایران شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و با برتری ۲ بر یک تراکتور مقابل استقلال به پایان رسید؛ دیداری که بیش از هر چیز، ضعف ساختاری و فردی آبیپوشان در خط دفاع را به نمایش گذاشت و نقش مهمی در شکست شاگردان ریکاردو ساپینتو داشت.
در این مسابقه، سه مدافع اصلی استقلال یعنی عارف آقاسی، آرمین سهرابیان و سامان فلاح، شب پر اشتباهی را پشت سر گذاشتند. فلاح که در این دیدار بهعنوان مدافع مایل به راست به میدان رفت، نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه کند و همراه با دو همخطی خود، بارها اجازه نفوذ و ایجاد موقعیت را به مهاجمان تراکتور مخصوصاً در نیمه دوم داد.
شروع ناکامیهای خط دفاع استقلال خیلی زود رقم خورد؛ جایی که در دقیقه ۶، عارف آقاسی با یک پاس اشتباه و لو دادن توپ در نزدیکی محوطه جریمه استقلال، تراکتور را در موقعیتی خطرناک قرار داد. هرچند بیدقتی مهدی ترابی وینگر تراکتور مانع از باز شدن زودهنگام دروازه آبیها شد، اما همین صحنه زنگ هشدار جدی را برای تیم پایتختنشین به صدا درآورد.
در ادامه، سامان فلاح در دقیقه ۸۰ با کنترل اشتباه توپ و استفاده از دست در محوطه جریمه، مرتکب خطای پنالتی شد. داور مسابقه نقطه پنالتی را نشان داد و تراکتور با بهرهبرداری از این فرصت، گل تساوی را به ثمر رساند تا استقلال برتریاش را از دست بدهد.
اوج ناکامی خط دفاع استقلال اما در وقتهای تلفشده رقم خورد؛ دقیقه ۱+۹۰ آرمین سهرابیان با وجود قرار گرفتن چند متر جلوتر از تومیسلاو اشتراکال، در کورس سرعتی از این مهاجم تراکتور عقب ماند و اجازه داد او با آنتونیتو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال، تکبهتک شود. این فرصت طلایی نیز با خونسردی کامل تبدیل به گل دوم و پیروزیبخش تراکتور شد تا جام قهرمانی از دست آبیها برود.
عملکرد پر از اشتباه این سه مدافع، بار دیگر ضعف هماهنگی و تمرکز در ساختار دفاعی استقلال را عیان کرد؛ ضعفی که اگر برطرف نشود، میتواند در ادامه فصل و در مسابقات حساستر، برای ساپینتو و شاگردانش بهایی سنگینتر به همراه داشته باشد.
