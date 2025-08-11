به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت وحید کاظمی و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید. روزبه چشمی برای استقلال و امیرحسین حسین زاده و تومیسلاو اشتراکال برای تراکتور در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب تراکتور

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف (۷۵- مهدی شیری)، مهدی ترابی (۶۷- تیبور هلیلوویچ)، مهدی هاشم‌نژاد (کارت زرد)، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک (۶۷- تومیسلاو اشترکال)

ترکیب استقلال

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، سامان فلاح (۴+۹۰ - امیرمحمدرزاقی نیا)، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی (کارت زرد)، رامین رضائیان، ابولفضل جلالی (۷۲- حسین گودرزی)، مهران احمدی (۷۲- محمدحسین اسلامی)، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی (۵۷- داکنز نازون)

* ریکاردو ساپینتو به دلیل محرومیت در این بازی روی نیمکت استقلال حضور نداشت و «نونو میگل باربوسا مورایس» به عنوان دستیار اول ساپینتو دستورات او را به بازیکنان منتقل می‌کرد.

بازیکنان استقلال بازی را بهتر از تراکتوری‌ها آغاز کردند و در همان ابتدا با پاس کاری‌های پرتعداد خود خط دفاع تراکتور را دچار اشتباه کردند که توپ به آزادی رسید اما با خطای مدافع حریف این بازیکن نقش بر زمین شد و داور به سود آبی‌ها خطا اعلام کرد که رامین رضائیان پشت توپ قرار گرفت و آن را به سمت دروازه تراکتور سانتر کرد که ثمره‌ای برای شاگردان ساپینتو نداشت.

بازیکنان استقلال در خط دفاع توپ را در اختیار داشتند که روی پرس شدید خط حمله تراکتور در دقیقه ۶، عارف آقاسی دچار اشتباه شد و توپ به مهدی ترابی رسید اما پاس او دقیق نبود و آدان درازکش توپ را در اختیار گرفت.

در حالی که توپ در اختیار امیرحسین حسین زاده بود، روزبه چشمی در دقیقه ۶ روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به او کارت زرد نشان داد.

چشمی زننده اولین گل بازی

مهران احمدی در دقیقه ۱۱ بازی صاحب توپ شد که مهدی هاشم نژاد با خطا او را متوقف کرد و داور به وی کارت زرد نشان داد. در ادامه رامین رضائیان توپ را به سمت دروازه تراکتور ارسال کرد که روی خروج اشتباه ادیب زارعی، روزبه چشمی موفق شد با ضربه سر گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

پس از گلزنی استقلال، بازیکنان تراکتور حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۱۹ روی دفع ناقص توپ از سمت مدافعان استقلال، توپ به الکساندر سدلار رسید اما ضربه این بازیکن دقت کافی را نداشت و توپ از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم و موقعیت از دست رفته برای استقلال

با شروع نیمه دوم بازیکنان تراکتور فاز هجومی بیشتری گرفتند و در همان دقایق ابتدایی قصد نفوذ به قلب دفاع استقلال را داشتند که با مقاومت مدافعان این تیم همراه شد. در ادامه بازیکنان استقلال پرس سنگینی را در زمین تراکتور ایجاد کردند که باعث اشتباه الکساندر سدلار شد و توپ به آزادی رسید اما این بازیکن نتوانست آن را کنترل کند تا توپ به جلالی برسد و ضربه زمینی او به شکل خطرناکی از کنار دروازه زارعی به بیرون رفت.

آدان هنر لالیگایی خود را به رخ کشید

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۵۱ صاحب ضربه کرنر شدند که پوستونسکی توپ را به سمت دروازه استقلال ارسال کرد که با ضربه سر الکساندر سدلار همراه شد و آنتونیو آدان با واکنشی زیبا مانع ورود توپ به دروازه استقلال شد.

بازی در نیمه دوم از سرعت بالایی همراه بود و بازیکنان استقلال در دقیقه ۵۶ و روی یک ضد حمله صاحب موقعیت شدند که محمدرضا آزادی در بین دو مدافع تراکتور نقش بر زمین شد و اعتقاد به خطا داشت که داور دستور به ادامه بازی داد؛ پس از این موضوع این بازیکن تعویض شد و داکنز نازون از دقیقه ۵۷ برای استقلال به میدان آمد.

* پس از اعتراض‌های زیاد خداداد عزیزی (سرپرست تیم فوتبال تراکتور) به داور بازی، وحید کاظمی در دقیقه ۵۸ با کارت زرد او را جریمه کرد.

تراکتوری‌ها در دقیقه ۶۶ و روی حرکت دانیال اسماعیلی فر صاحب موقعیت شدند که او توپ را به سمت دروازه استقلال ارسال کرد و در حالی که مدافعی از استقلال، مهدی ترابی را کنترل نمی‌کرد ضربه سر این بازیکن با بی دقتی به بیرون رفت.

آدان باز هم مانع از باز شدن دروازه استقلال شد

شاگردان اسکوچیچ و این بار توسط ایگور پوستونسکی صاحب موقعیت گلزنی شدند که ضربه زمینی و پرقدرت او را در دقیقه ۷۱ آدان به صورت درازکش راهی کرنر کرد تا برای دومین بار مانع از باز شدن دروازه خود شود.

اعتراض شدید اسکوچیچ به داور بابت عدم اخراج چشمی

در دقیقه ۷۸ و در حالی که توپ در آستانه رسیدن به پوستونسکی بود، روزبه چشمی روی این بازیکن مرتکب خطا شد که دراگان اسکوچیچ اعتقاد داشت داور باید کارت زرد دوم را به چشمی نشان دهد تا او از زمین بازی اخراج شود که وحید کاظمی چنین اعتقادی نداشت.

اشتباه فلاح و اعلام پنالتی به سود تراکتور

در دقیقه ۸۰ و در حالی که توپ در حال رسیدن به سامان فلاح بود با تعقیب توپ و دخالت تومیسلاو اشترکال، مدافع جوان استقلال دچار اشتباه شد و توپ به دست او برخورد کرد که داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای تراکتور پنالتی تشخیص داد و امیرحسین حسین زاده مهاجم سابق استقلال و فعلی تراکتور پشت توپ قرار گرفت و موفق شد گل تساوی را برای پرشورها (لقب تیم تراکتور) به ثمر برساند.

بازیکنان تراکتور پس از به ثمر رساندن گل تساوی، باز هم به سمت دروازه استقلال حمله‌ای را تدارک دیدند که شوت حسین زاده در محوطه جریمه استقلال را آدان به کرنر فرستاد.

اشتباه مدافعان استقلال و گل دوم برای تراکتور

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۱+ ۹۰، هاشم نژاد با یک پاس تک ضرب و عمقی، تومیسلاو اشتراکال را صاحب موقعیت کرد و روی اشتباه آرمین سهرابیان، مدافع استقلال خیلی راحت جا ماند تا اشتراکال با آدان تک به تک شود و با یک ضربه زمینی و دقیق موفق شد گل دوم را برای تراکتور به ثمر برساند تا این بازیکن تبدیل به تعویض طلایی اسکوچیچ شود.