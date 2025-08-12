استقلال با یک بازیکن خارجی دیگر به توافق رسید/ احتمال زودتر آمدن آسانی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در روزهای پایانی نقل و انتقالات به شدت به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی بود و توانست بازیکنانی که مورد نظر ساپینتو بوده را جذب کند و در حال حاضر هم به دنبال چند بازیکن دیگر است تا بتواند لیست مورد نظر سرمربی آبی پوشان را تکمیل کند.

توافق نهایی با موسی جنپو

مدیر عامل استقلال که در روزهای ابتدایی فصل نقل و انتقالات تحت فشار شدید هواداران بود حالا با نفراتی که جذب کرده تا حدودی از زیر فشار بیرون آمده است. جویباری حالا با یک وینگر چپ هم به توافق کامل دست پیدا کرده. موسی جنپو اهل مالی و بازیکن سابق الانیا اسپور به توافق با آبی پوشان رسیده و اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد این بازیکن هفته آینده به ایران خواهد آمد و در تمرینات آبی پوشان حضور پیدا خواهد کرد.

حاجی عیدی امیدوار به حضور در استقلال

یکی دیگر از بازیکنان مد نظر استقلال عارف حاجی عیدی هست که از آلومینیوم اراک به سپاهان پیوست. با توجه به کمبود هافبک در استقلال مدیران این باشگاه به دنبال این هستند تا با توافق با مدیران سپاهان حاجی عیدی را جذب کنند البته حاجی عیدی هم با توجه به ترافیک خط هافبک سپاهان مایل است حضور در استقلال را تجربه کند. حاجی عیدی می‌داند که در استقلال بیشتر دیده خواهد شد و منتظر است تا ببیند هفته آینده مدیران سپاهان با استقلال بر سر او به توافق خواهند رسید یا خیر.

رضا جعفری شاید وقتی دیگر

رضا جعفری بازیکن گل گهر یکی از بازیکنانی است که خواستار حضور در استقلال است و حتی در تمرینات گل گهر هم شرکت نکرده است تا بتواند با دریافت رضایت نامه خود از باشگاه گل گهر به استقلال تهران بیاید البته تا به امروز هیچ توافقی حاصل نشده و سرمربی گل گهر هم راضی به این انتقال نیست. جعفری همچنان به دنبال راهی است تا هر چه زودتر آبی پوش شود اما با شرایطی که او دارد این انتقال به این زودی رخ نخواهد داد مگر اینکه باشگاه گل گهر حاضر شود رضایت نامه رضا جعفری را برای استقلال امضا کند.

آسانی به تهران خواهد آمد

یکی دیگر از بازیکنانی که استقلال در روزهای آخر نقل و انتقالات با او به توافق رسید یاسر آسانی وینگر راست گوانگژو است که حالا هواداران استقلال سبک بازی او را شبیه به مهدی قایدی می‌دانند. آسانی توافقات نهایی را با استقلال انجام داده و حتی در تمرینات گوانگژو هم شرکت نمی‌کند. مسولان استقلال در حال رایزنی با مدیران باشگاه گوانگژو هستند تا زودتر از زمان تعیین شده او را به خدمت بگیرند. سرمربی آبی پوشان هم از مدیران استقلال خواسته تحت هر شرایطی آسانی زودتر آبی پوش شود تا در بازی‌های پیش رو از این بازیکن تکنیکی استفاده کند.