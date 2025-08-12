  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

آدرس موکب‌های استان هرمزگان در عراق

آدرس موکب‌های استان هرمزگان در عراق

بندرعباس- استان هرمزگان موکب‌های متعددی در کربلا و نجف دارد که به زائران حضرت سیدالشهدا علیه السلام خدمات ارائه می‌دهند.

کد خبر 6558198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها