بندرعباس- استان هرمزگان موکبهای متعددی در کربلا و نجف دارد که به زائران حضرت سیدالشهدا علیه السلام خدمات ارائه میدهند.
