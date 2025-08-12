هدفگذاری دانشگاه تهران برای ورود به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین امید در نشست خبری که صبح امروز، دوشنبه ۲۱ مردادماه، با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از اساتید دانشگاه، فرماندهان و مردم، اظهار داشت: ما در دانشگاه تلاش میکنیم جای دانشمندان شهید را پر کنیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و نقش دانشگاه مرهون زحمات بیس از ۹۰ سال استادان، دانشجویان مدیران و و.. بوده است، گفت: ۳۱ رئیس پیس از من بودند و امیدوارم بتوانم یک قدم این دانشگاه را به پیش ببرم.
امید با اشاره به نقشهای دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران ۲ نقش در کشور ایفا کرده است. یک نقش ملی در تربیت نیروی انسانی، کمک به رفع مشکلات و نیازهای دولت، حرکت در مرزهای دانش و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور است. در مواقع و برهههایی برخی نقشها کمرنگ تر برخی پر رنگتر بوده است.
وی اظهار کرد: در بخش بینالمللی ما نوساناتی داشتیم. این دانشگاه در ۲ دهه اخیر گاهی نزدیک به رتبه ۱۰۰ بین المللی رسید و گاهی تا رتبههای نزدیک به ۵۰۰ عقب نشینی کرده است.
هدفگذاری کرده ایم به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا برسیم
دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر این دانشگاه جایگاه خوبی ندارد، ادامه داد: هدف گذاری کردهایم ۱۰۰ رتبه دانشگاه را ارتقا دهیم و به دانشگاههای زیر ۳۰۰ برسیم و امیدواریم در دوره های آینده به ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا برسیم. دانشگاه تهران با وجود اینکه جایگاه خوبی ندارد ولی جایگاه اول در بین دانشگاههای کشور را دارد.
وی با اشاره به الزامات این ارتقا رتبه گفت: بخشی از این الزامات منابع مالی است. در ارزیابیها و رتبهبندیهای جهانی بخشهایی دست دانشگاه است و بخشی دست دانشگاه نیست. امیدواریم بتوانیم به این وعده عمل کنیم.
امید با اشاره به نقشآفرینی دانشگاه تهران در سطح ملی گفت: دانشگاه تهران همواره این نقش را ایفا کرده و مسئولیت تربیت نیروی انسانی را بر عهده داشته است. همچنین، همواره دانشآموختگان این دانشگاه در میان دولتمردان حضور داشتهاند.
رئیسجمهور اعتقاد زیادی به همکاری با دانشگاهها دارد
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر ارتباط با دانشگاهها ادامه داد: در این دوره، رئیسجمهور بهطور خاص اعتقاد زیادی به همکاری با دانشگاهها دارد. مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تأکید داشتهاند، اما برخی دولتها به این موضوع توجه کردهاند و برخی دیگر خیر.
بررسی موضوع آب در کارگروه مشترک دولت و دانشگاه
وی به برگزاری جلسه رؤسای سطح یک به منظور همکاری دولت و دانشگاه اشاره کرد و افزود: کارگروهی مشترک میان دولت و دانشگاه تشکیل شده که حداقل یکی از موضوعات این کارگروه، مسئله آب است که دانشگاه تهران مسئولیت آن را بر عهده دارد. حدود یک ماه است که به همراه اساتید، این موضوع را بررسی میکنیم.
امید خاطرنشان کرد: سالهاست که اساتید حوزه آب این مشکلات را فریاد زدهاند، اما گوش شنوایی وجود نداشت. امسال که نگرانی برای آب شرب پیش آمد، این بحران برای همگان مشخص شد. بر همین اساس متعهد شدیم در مدت کوتاهی راهکارهایی که به صلاح دولت است را ارائه کنیم.
بررسی موضوع ناترازی انرژی در دستور کار قرار دارد
رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: موضوعات دیگری مانند ناترازیهای انرژی، سرمایه اجتماعی و ... نیز قرار است مورد بررسی قرار گیرد و بنا بر این است که اساتید مختلف در این موضوعات ورود پیدا کنند. من چهار بار در هیئت دولت و جلسات ویژه با مسئولان مربوطه حضور یافتهام که نشاندهنده آمادگی ما برای نقشآفرینی در این حوزه است. دولت نیز مشتاق همکاری بوده و ما این موضع را با جدیت دنبال میکنیم.
در موضوع آب خودمان مقصریم
امید با بیان اینکه برای بسیاری از مشکلات راهحل ملی وجود دارد، ادامه داد: قطعاً تحریمها در بسیاری از مشکلات مانند ناترازیهای انرژی نقش مهمی داشتهاند، اما در موضوع آب خودمان مقصریم. امروز دولت استقبال کرده و اصرار دارد که این مسئله با کمک دانشگاهها حل شود.
دانشگاه تهران به صورت بدقواره رشد کمی داشته است
وی ضمن بیان این مطلب که در دانشگاه تهران نیز ناترازیهایی ایجاد شده است،گفت: دانشگاه تهران به صورت بدقواره رشد کمی داشته است. در حال حاضر توسعه کیفی را در دستور کار قرار دادهایم و در سالهای پیشرو توسعه کمی نخواهیم داشت و بخشهایی که توسعه کمی بیرویه داشتهاند، ساماندهی خواهند شد.
ساختار ارزیابی عملکرد دانشگاه ها احیا شد
رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: لازمه دانشگاه وجود نهادهایی برای ارزیابی و نظارت است که ارزیابیهای درونی و بیرونی را انجام دهند. در گذشته ساختاری برای ارزیابی و نظارت وجود داشت اما به دلایلی حذف شد. اکنون ساختار ارزیابی کیفیت احیا شده و مسئول آن به زودی منصوب خواهد شد. این ساختار عملکرد دانشگاه را ارزیابی خواهد کرد تا در ارتقای کیفیت کمک کند.
راهاندازی برخی واحدهای بینالمللی متوقف شد
امید با اشاره به اقداماتی برای محدود کردن توسعه کمی بیرویه گفت: برخی واحدهای اقماری دانشگاه در حال محدود شدن هستند، راهاندازی برخی واحدهای بینالمللی متوقف شده و به جز یک مورد، واحد بینالمللی دانشگاه بغداد، ایجاد باقی واحدها متوقف شده است.
برخی رشتههای تحصیلی ادغام می شود
وی در ادامه از به روزرسانی رشته های تحصیلی خبر داد و گفت: در همین راستا برخی رشتهها ادغام شده و برخی حذف خواهند شد تا بهتر با شرایط روز همسو شوند.
ایجاد چند برج فناوری در دستور کار قرار دارد
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه تعیین و تکلیف طرح شهر دانش در دستور کار است گفت: ایجاد چند برج فناوری در دستور کار قرار دارد که اولین مورد آن در شمال شرقی دانشگاه با نام برج بیوتکنولوژی در دست راهاندازی است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که از وضعیت فعلی که هیچکس راضی نیست، بیرون بیاییم و برای این کار به کمک همه دستگاهها نیاز است.
نظر شما