بزرگ‌ترین مانع شفافیت در سامانه‌های مالی و اداری

معاون راهبردی سازمان ثبت گفت: بی‌نظمی، بزرگ‌ترین مانع شفافیت در سامانه‌های مالی و اداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پروین، معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع این سازمان، در نشست بررسی وضعیت سامانه مالی اداری شرکت طرف قرارداد، بر ضرورت ایجاد شفافیت و انسجام در امور مالی و اداری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بی‌نظمی عامل اصلی ایجاد ابهام و مانع شفافیت در ساختارهای اداری است، افزود: هدف ما از به‌کارگیری سامانه چارگون، یکپارچه‌سازی فرآیندها و تسهیل اجرای برنامه‌هاست تا کارها روان‌تر، دقیق‌تر و با کمترین پیچیدگی پیش برود.

پروین تصریح کرد: ضروری است انحراف از برنامه‌ها به‌سرعت شناسایی و کنترل شود تا اقدامات اصلاحی به‌موقع صورت گیرد. همچنین تعریف دقیق و کاربردی مفاهیم برنامه و بودجه در سامانه، اهمیت بالایی دارد؛ چرا که برنامه‌محوری نباید تنها در حد شعار باقی بماند و بودجه‌ریزی باید بر مبنای اهداف و برنامه‌های مصوب، در همه استان‌ها اجرا شود.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی به مصوبات جلسه، گفت: مصوبات حکم اجرا دارند و هیچ‌گونه تأخیر در عملیاتی شدن آنها پذیرفتنی نیست. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، فرآیند یکپارچه‌سازی سامانه مالی- اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

این جلسه با هدف بررسی و رفع ابهامات سامانه یکپارچه مالی-اداری چارگون و انطباق آن با نیازهای تخصصی و انتظارات کارکنان سازمان برگزار شد. سامانه چارگون به‌صورت تحت وب خدماتی همچون اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندها، منابع انسانی، امور مالی و لجستیک را به شکل یکپارچه ارائه می‌دهد.

در این نشست، معاونت فناوری، مدیران پشتیبانی، برنامه و بودجه و کارشناسان تخصصی حضور داشتند و ضمن بررسی عملکرد سامانه، راهکارهایی برای بهبود و توسعه آن مطرح کردند.

مهدیه حسن نائینی

