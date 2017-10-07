کاهش ۱۶ درصدی وقوع سرقت در بیجار

به گزارش خبرنگارمهر، رسول چگینی امروز شنبه در نشستی با خبرنگاران در بیجارضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به سبز پوشان ناجابه شعار امسال هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس برای امنیت و امنیت برای همه شعار امسال هفته نیروی انتظامی است.

وی عنوان کرد:هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی برای ارتباط اجتماعی با مردم است که بخش مهمی از ارتقای امنیت را مدیون تعامل با مردم و رسانه های شهرستان هستیم.

وی در به نقش مهم و تاثیر گذار اصحاب رسانه در اطلاع رسانی دقیق خدمات نیروی انتظامی به مردم اشاره کرد و افزود:اصحاب رسانه در راستای ایجاد امنیت و حفظ آن نقش خطیری عهده‌دار هستند.

فرمانده نیروی انتظامی بیجار اضافه کرد: حفظ آرامش و امنیت پایدار در سایه تعامل مردم با نیروی انتظامی ایجاد می شود و درواقع مردم بازوی توانمندی در راستای کمک به نیروهای انتظامی در راستای ایجاد و حفظ امنیت و آرامش در جامعه هستند.

چگینی به وظایف مهم و اصلی نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: جلب اعتماد عمومی، افزایش مشارکت عمومی در انجام ماموریت ها، افزایش احساس امنیت در سطح جامعه، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مطالبات مردمی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی است.

وی به اهمیت رسانه ها در ارتقا فرهنگ عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه های ارتباط جمعی مهمترین ابزار ارتقاء همگانی و فرهنگ عمومی در جامعه هستند که سعی ما بر این است از این رسانه های جمعی نهایت استفاده را برای کاهش آسیب های اجتماعی ببریم.

فرمانده انتظامی شهرستان بییجار به عملکرد ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته اشاره کرد و گفت:در طی ۶ ماه سال جاری میزان تماس های عملیاتی با پلیس ۱۱۰ از افزایش ۱۹ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: همچنین ۹۴ درصد پرونده های ارجاعی اختلافات خانوادگی و درگیری به واحد مشاوره کلانتری ۱۱ منجر به سازش شده است و در بحث سرقت ها در مدت ۶ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه ۱۶ درصد کاهش داشته یم.

چگینی همچنین ببه مهمترین جرایم سطح شهرستان بیجار اشاره و عنوان کرد: نزاع و درگیری، ایجاد مزاحمت و خیانت در امانت در رتبه های اول تا سوم جرائم شهرستان بیجار است.

وی ادامه داد: نزاع و درگیری ۲۴ درصد، ایجاد مزاحمت ۹۲ درصد و خیانت در امانت ۱۸ درصد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار همچنین از متلاشی کردن دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در بیجار خبر داد و بیان کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش دارد.

وی از افزایش ۹۵ درصدی کشفیات قاچاق سیگار، ۴۴ درصدی سلاح های شکاری و جنگی، ۱۲ درصدی تجهیزات ماهواره ای، ۹۰ درصدی لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۷ درصدی البسه و پوشاک و ۵ درصدی مواد پیش ساز شیشه در شهرستان بیجار در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.