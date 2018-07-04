  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

جاری شدن سیلاب در ایالت پنجاب پاکستان ۱۵ کشته برجای گذاشت

بر اثر جاری شدن سیلاب و باران‌های موسمی در ایالت پنجاب پاکستان تا کنون ۱۵ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تعداد جان باختگان بر اثر جاری شدن سیل و باران‌های موسمی در ایالت پنجاب پاکستان به ۱۵ نفر  افزایش یافت.

به گزارش سازمان امداد و نجات پاکستان، شمار جان باختگان سیل و باران های موسمی در روزهای اخیر در ایالت پنجاب واقع در شرق این کشور به ۱۵ نفر افزایش یافته است.

بیشترین قربانیان بر اثر حادثه برق گرفتگی و ریزش ساختمانی جان خود را از دست داده اند.

مقامات این کشور هشدار داده اند که بارندگی شدید که تخمین زده می شود چند ماه ادامه یابد، می‌تواند باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در برخی از مناطق دیگر این کشور نیز شود.

کد خبر 4338964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها