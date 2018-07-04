جاری شدن سیلاب در ایالت پنجاب پاکستان ۱۵ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تعداد جان باختگان بر اثر جاری شدن سیل و باران‌های موسمی در ایالت پنجاب پاکستان به ۱۵ نفر افزایش یافت.

بیشترین قربانیان بر اثر حادثه برق گرفتگی و ریزش ساختمانی جان خود را از دست داده اند.

مقامات این کشور هشدار داده اند که بارندگی شدید که تخمین زده می شود چند ماه ادامه یابد، می‌تواند باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در برخی از مناطق دیگر این کشور نیز شود.