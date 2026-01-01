کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی گچساران با حضور معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه در این شهرستان کلنگ زنی شد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این آئین گفت: به‌منظور کمک به رفع ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش برق و در راستای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، طرح نیروگاه خورشیدی تجمیعی یک مگاواتی در پادگان قدس ناحیه مقاومت بسیج گچساران کلنگ زنی شد.

سردار مصطفی مثنوی افزود: این طرح در زمینی به مساحت یک هکتار و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: این نیروگاه خورشیدی علاوه بر تأمین برق پایدار، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کمک‌معیشت خانواده‌های نیازمند و ایجاد اشتغال پایدار ایفا خواهد کرد.

فرمانده سپاه فتح تاکید کرد: بر اساس این طرح، به ازای هر متقاضی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود تا ضمن جبران کمبود برق، زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی انرژی برق در کشور، وزارت نیرو توسعه انرژی‌های نو را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای خود در دستور کار قرار داده و اجرای چنین طرح‌هایی گامی مؤثر در کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین پایدار انرژی محسوب می‌شود.

سردار مثنوی با بیان اینکه این طرح تا پیش از آغاز پیک مصرف برق در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، اضافه کرد: این طرح دارای قرارداد فروش تضمینی برق به مدت ۲۰ سال با شرکت توزیع نیروی برق است که از مزیت‌های مهم اقتصادی آن به شمار می‌رود.