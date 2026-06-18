به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ساتبا، محسن طرزطلب، در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی شمسآباد، ضمن عذرخواهی از تأخیر در بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: طبق برنامهریزیها مقرر بود ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در ابتدای تابستان به ۷ هزار مگاوات برسد؛ اما به دلیل برخی چالشهای اجرایی، این هدف با تأخیر مواجه شد که از این بابت از مردم عذرخواهی میکنم.
رئیس سازمان ساتبا در ادامه بر تبدیل شمسآباد به «نخستین شهرک ۲۴ساعته تجدیدپذیر کشور» تأکید کرد و افزود: این شهرک باید بتواند با تلفیق نیروگاههای خورشیدی، بادی و سامانههای ذخیرهساز، برق پایدار را بهصورت شبانهروزی به شبکه تزریق کند.
طرز طلب همچنین احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی (بامنیرو) را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش ناترازی برق در محل مصرف دانست و بر توسعه این طرح تأکید کرد.
پیش از این امیر دودابی نژاد معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران اعلام کرده بود که نیروگاه شمس آباد که عملیات نصب حدود ۹۰ هزار پنل خورشیدی آن در کمتر از ۴۰ روز انجام شده است، تا پیش از دوره اوج مصرف برق در تابستان امسال وارد مدار می شود اما با وجود اتمام فصل بهار و آغاز روزهای گرم سال، هنوز عملیات بهرهبرداری آن آغاز نشده است.
نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمس آباد در جنوب تهران در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد برای توسعه هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی کشور در حال احداث است.
این نیروگاه که در مجاورت شهرک صنعتی شمسآباد قرار دارد، در قالب برنامههای ساتبا به متقاضیان و صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار میشود تا از برق پاک تولیدی آن بهرهمند شوند.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در حال حاضر به حدود پنج هزار مگاوات رسیده و بیش از ۴۰۰ پروژه در نقاط مختلف کشور بهصورت عملیاتی در حال اجرا است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بنا بود تا پیش از فرا رسیدن تابستان سال جاری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر کشور افزوده شود.
نظر شما