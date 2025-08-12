ضرورت ایجاد دبیرخانه شورای علمی جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، نخستین جلسه شورای علمی جهاد دانشگاهی با حضور رئیس، اعضای جدید و سابق این شورا در محل سالن جلسات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تأکید بر جایگاه شورای علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی جهاد دانشگاهی و بازخوانی وظایف آن در این نهاد، بر ضرورت هدف گذاری، برنامه ریزی، پیاده سازی، راهبری و نظارت اثربخش شورا علمی در پیشبرد اهداف عالیه جهاد دانشگاهی تأکید کرد.

جلسه با تقدیر و تجلیل رئیس جهاد دانشگاهی از خدمات ارزشمند اعضای سابق شورای علمی جهاد و معرفی رسمی اعضای جدید ادامه یافت و سپس زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به عنوان نایب رئیس شورا، ضمن قرائت دستورات جلسه، مشارکت فعالانه، صریح، جامع و مؤثر همه اعضای شورای علمی در فرایند کار را خواستار شد.

مطابق با دستور جلسات پیش بینی شده، موضوع انتخاب دبیر شورای علمی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، از میان افراد واجد شرایط، دبیر شورا با رأی‌گیری اعضا انتخاب و معرفی شد.

همچنین نظر به اهمیت پیگیری‌های اجرایی، تخصصی و مستقل در رابطه با دستور جلسات و مصوبات آن، ضرورت ایجاد دبیرخانه شورای علمی جهاد دانشگاهی مورد تاکید واقع شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای راه اندازی آن در اسرع وقت در معاونت پژوهش و فناوری صورت پذیرد.

در نهایت، نحوه تعیین دستور کار و برنامه‌های آتی اولویت دار شورای علمی جهاد دانشگاهی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت؛ با توجه ضرورت جامعیت و اولویت نیازها و موضوعات پیش روی حوزه‌های مختلف این نهاد، مقرر شد که اعضای شورا تا نشست آتی، پس از مطالعه اولویت‌های پیشین شورای علمی در ادوار قبل (ارسالی از سوی معاونت پژوهش و فناوری) و بررسی نیازها و احصاء مسائل کلیدی معاونت‌های مختلف، با استفاده از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تجارب همه صاحبنظران و دغدغه مندان جهادگر، مواد پیشنهادی خود را ارائه تا در صورت تأیید اعضا شورای علمی، در قالب برنامه مدون زمانی مشخص اعلام شود.