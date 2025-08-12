حضور ۳۲ تیرانداز ایرانی در خط آتش قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تیراندازی، شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد تا ۸ شهریور در شیمکنت قزاقستان برگزار میشود. در این مسابقات ۷۳۳ تیرانداز و ۲۷ تیم از ۲۸ کشور در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت میپردازند.
کاروان تیراندازی کشورمان با ۳۲ تیرانداز در هر سه رده سنی حضور خواهد داشت. نمایندگان کشورمان پنجشنبه، ۲۴ مرداد ماه راهی این مسابقات خواهند شد.
اسامی تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:
تفنگ بزرگسالان:
امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان، هادی غرباقی، شرمینه چهل امیرانی، فاطمه امینی، نجمه خدمتی
تفنگ جوانان:
ساینا تیموری، یلدا سلیمانی، درین دارابی
تفنگ نوجوانان:
نازنین زینب عبدالهی، محمد مهدی طهماسبی
تپانچه بزرگسالان:
هانیه رستمیان، گلنوش سبقتاللهی، سامیه یاسی، وحید گلخندان، جواد فروغی، امیر جوهریخو
تپانچه نوجوانان:
پریماه امیری، دنیا ارشدنیا، تارا عباسزاده، محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری، محمدمهدی چوبین
اسکیت بزرگسالان:
سعیده فتحی، علی دوستی، امیرمحمد دادگر
تراپ بزرگسالان:
محمد بیرانوند، اسماعیل باقری، امیرحسین آقازاده، مرضیه پرورش نیا
تراپ جوانان:
امیر محمدنیا
تراپ نوجوانان:
شایان فرودی
کادرفنی:
حسین باقری و صفیه صحراگرد، سرمربی و مربی تفنگ بزرگسالان و جوانان
مریم سلطانی و مصطفی منتظر علیه، سرمربی و مربی تپانچه بزرگسالان
علی کلاتی، سرمربی تپانچه نوجوانان و جوانان
فرشید عبدالمحمدی، مربی اسکیت
علی افسری، مربی تراپ
سرپرست:
امید نجاری
