مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ هانیه رستمیان در رده چهارم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان هانیه رستمیان با ۵۸۱ امتیاز به عنوان نفر سوم راهی فینال شد.

هانیه رستمیان در فینال در رقابت با سه تیرانداز از چین، دو تیرانداز کره‌ای و یک تیرانداز از هند و قزاقستان در رده چهارم ایستاد. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.

در روز نخست این رقابت‌ها امیر جوهری‌خو و محمدرضا احمدی در تپانچه ۱۰ متر بزرگسالان و نوجوانان صالح مدال برنز شدند، تیم تپانچه مردان بزرگسالان (امیر جوهری‌خو، وحیدگل‌خندان و جواد فروغی) به مدال برنز رسید و تیم تپانچه نوجوانان (محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری و محمد مهدی چوبین) نیز به مدال طلا دست یافت.

شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۷ مرداد ماه در شیمکنت قزاقستان آغاز و تا ۸ شهریور ماه ادامه دارد.