به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان هرمزگان، با اعلام آمار جابهجایی زائران اربعین حسینی گفت: در بازه زمانی ۴ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۲۰۱ سفر بیناستانی از پایانههای مرزی شلمچه، آبادان و چذابه به سمت استان هرمزگان انجام شده که طی آن ۵۰۱۷ زائر حسینی جابهجا شدهاند.
وی با بیان اینکه این آمار بخشی از موج گسترده بازگشت و تردد زائران اربعین به مقصد هرمزگان است، افزود: این سفرها با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای شامل اتوبوس ایمن و مجهز انجام شده و رانندگان با تعهد کامل، شبانهروز در خدمت زائران بودهاند.
کرمی با اشاره به هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف حملونقل در استان، گفت: از هفتهها قبل، تمهیدات لازم برای پشتیبانی از زائران اندیشیده شده بود. با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، تلاش شد تا مسیرهای بازگشت به هرمزگان بدون هرگونه مشکل و با کمترین زمان انتظار انجام شود.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان با تأکید بر نقش این استان در پشتیبانی از زائران اربعین تصریح کرد: همهساله هرمزگان علاوه بر اعزام زائران خود، میزبان بخشی از زائرانی است که از مرزهای غربی و جنوبغربی کشور عبور میکنند. امسال نیز با همکاری همه دستگاههای مرتبط، این مأموریت با موفقیت انجام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این سفرها با رعایت کامل ضوابط ایمنی، کنترلهای فنی ناوگان، نظارت بر سلامت رانندگان و ارائه خدمات رفاهی صورت گرفت تا زائران اباعبدالله الحسین (ع) در کمال آرامش، امنیت و سلامت به مقصد برسند.
