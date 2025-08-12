۲۰۰ لیتر سوخت تشویقی برای ناوگان بازگشت زائران هرمزگانی از مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان هرمزگان از تخصیص ۲۰۰ لیتر سوخت تشویقی به ناوگان عمومی خبر داد که از مرز شلمچه، زائران اربعین حسینی (ع) را به استان هرمزگان منتقل کنند.
وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای حمایت از رانندگان و تسهیل بازگشت زائران هرمزگانی اتخاذ شده است، گفت: با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این میزان سوخت بهعنوان مشوق به ناوگان عمومی فعال در این مسیر اختصاص مییابد.
کرمی افزود: ناوگان بازگشتکننده باید طبق برنامه مشخص شده، زائران را از پایانه مرزی شلمچه به شهرهای مختلف استان هرمزگان منتقل کنند و پس از تأیید مأموران راهداری در مرز، سهمیه سوخت تشویقی به آنها تعلق خواهد گرفت.
معاون حملونقل اداره کل راهداری هرمزگان با اشاره به اهمیت تسهیل سفرهای بازگشت، تصریح کرد: «تمام تلاش ما این است که زائران هرمزگانی در بازگشت از مراسم اربعین، سفری ایمن، سریع و با حداقل مشکلات داشته باشند.
