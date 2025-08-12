به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی و سایر جاده‌های پرتردد کشور اجرا خواهد شد. هدف اصلی این طرح، ارتقای ایمنی سفر، روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی در روزهای اوج تردد تابستانی است.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت و خودروهای سنگین

وی درباره جزئیات محدودیت‌ها گفت: تردد موتورسیکلت در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۵ مرداد ممنوع است. همچنین ممنوعیت تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان برقرار است.

جزئیات محدودیت‌های محور کرج چالوس

سرهنگ محبی درباره محدودیت‌های روزهای پرحجم ترافیک در این محور توضیح داد: در روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه (۲۱ تا ۲۳ مرداد)، مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۳ بسته می‌شود و از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله تا انتهای تونل البرز به سمت چالوس یک‌طرفه خواهد بود. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

محدودیت‌های روز جمعه و شنبه

وی اضافه کرد: در روز جمعه ۲۴ مرداد نیز ورود خودروها از آزادراه تهران–شمال به چالوس از ساعت ۱۳ ممنوع است و پل زنگوله ساعت ۱۴ به سمت چالوس بسته می‌شود. همچنین مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۶ یک‌طرفه خواهد شد. این محدودیت‌ها شنبه ۲۵ مرداد هم ادامه دارند.

محدودیت در سایر محورهای پرتردد

سرهنگ محبی درباره دیگر محورهای پرتردد گفت: در محور هراز تردد تریلرها ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مرداد از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد ندارند. همچنین در محور قدیم رشت-قزوین و آستارا-اردبیل در شرایط ترافیکی مشابه محدودیت‌هایی برای کامیون‌ها اعمال می‌شود.

محدودیت یک‌طرفه در محور فشم

وی درباره محور فشم اعلام کرد: روز جمعه ۲۴ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ مسیر به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم خواهد بود.

تاکید بر همکاری رانندگان

جانشین پلیس راه در پایان با تأکید بر همکاری رانندگان گفت: اجرای دقیق این محدودیت‌ها به افزایش ایمنی و روان‌سازی ترافیک در روزهای اوج سفر کمک می‌کند و از همه رانندگان درخواست داریم به توصیه‌های پلیس راه توجه کنند.