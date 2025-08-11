به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی اظهار داشت: مأموریت بزرگ اربعین امسال تاکنون به شکل مطلوب اجرا شده و خوشبختانه مشکلی در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ها ایجاد نشده است.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از روز گذشته افزود: هر ساعت بر تعداد زائرانی که از مرزها وارد کشور می‌شوند افزوده می‌شود و تمام توان پلیس راهور برای ایجاد نظم ترافیکی، جلوگیری از گره‌های تردد و پیشگیری از تصادفات به کار گرفته شده است.

سردار حسینی یکی از نگرانی‌های اصلی پلیس را خستگی زائران در مسیر بازگشت دانست و گفت: به زائران توصیه می‌کنیم پس از ورود به کشور، از ظرفیت موکب‌ها، اقامتگاه‌ها و ایستگاه‌های خواب‌زدایی که به‌طور ویژه در محورهای مواصلاتی کرمانشاه ایجاد شده، استفاده کرده و پیش از ادامه مسیر استراحت کافی داشته باشند.

رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه اجرای طرح ایستگاه‌های خواب‌زدایی در کرمانشاه اثر قابل توجهی در کاهش حوادث داشته است، اظهار کرد: بر اساس آمار، تلفات جاده‌ای در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته که رقم چشمگیری است.

وی با تأکید بر اینکه رعایت مقررات رانندگی از ابتدای مأموریت اربعین خط قرمز پلیس بوده است، تصریح کرد: برای حفظ امنیت جاده‌ها ناچار به برخورد با تخلفات حادثه‌خیز هستیم و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

سردار حسینی در پایان با توصیه به رانندگان مبنی بر رعایت قانون ۲۰ دقیقه استراحت پس از هر دو ساعت رانندگی گفت: در استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی علاوه بر تردد خودروهای زائران، حجم بالایی از تردد خودروهای بومی نیز وجود دارد و این مسئله ضرورت هوشیاری و احتیاط بیشتر را دوچندان می‌کند.