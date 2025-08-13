  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

نماهنگ «امام حسین همه ای» در آستانه اربعین منتشر شد

نماهنگ «امام حسین همه ای» در آستانه اربعین منتشر شد

نماهنگ «امام حسین همه ای» با صدای حامد علیزاده به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی منتشر شد.

دریافت 67 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «امام حسین همه ای» با صدای حامد علیزاده به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیح این نماهنگ آمده است: نماهنگ «امام حسین همه ای» تلاش دارد تا با نگاهی متفاوت محبوبیت امام حسین (ع) را در میان اقشار مختلف جامعه به تصویر بکشد. در این نماهنگ امام حسین متعلق به هر قشری از جامعه، پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، پسر و دختر با هر پوششی است.

در این نماهنگ سیدامیرمسعود میرهاشمی تدوین را برعهده داشته و حسین علیزاده مدیرتولید بوده و آواز ایرانی این قطعه را سید شهرام میرجلالی خوانده است. ضمن اینکه محمدرضا خامه‌چیان، سیدمهدی حسینی و سیدمحمدرضا نوشه‌ور در سرودن شعر این قطعه همکاری داشته‌اند.

نماهنگ «امام حسین (ع) همه ای» به مناسبت اربعینِ سید و سالار شهیدان و با مشارکت مرکز تولید آثار کوتاه رسانه ملی و سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تولید شده است.

کد خبر 6559591
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها