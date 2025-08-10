به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و حرکت عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به سوی کربلای معلی، ویژه برنامه قرآنی «محفل» نیز با حضور میزبانان و داوران خود، در این رویداد معنوی همراه زائران می‌شود. این حضور، که سال گذشته نیز تجربه شده بود، جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق فعالیت‌های قرآنی با فرهنگ عاشورایی را به نمایش می‌گذارد.

مخاطبان و زائران اربعین می‌توانند در موکب‌های مختلف، از برنامه‌های متنوع و محافل قرآنی با حضور داوران محفل بهره‌مند شوند. برنامه‌ها به شرح زیر است:

موکب امیرالقراء (جامعه العمید):

مکان: عمود ۱۲۳۸

زمان: دوشنبه، ۲۰ مرداد ماه، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

موکب طلاب المقاومة الحسینیة:

مکان: عمود ۹۰۹

زمان: سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ماه، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

موکب نداء الاقصی:

مکان: عمود ۸۳۳

زمان: سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ماه، ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران

موکب حرم حضرت معصومه (س):

مکان: عمود ۱۰۸۰

زمان: چهارشنبه، ۲۲ مرداد ماه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران

حضور داوران و اساتید برنامه محفل در پیاده‌روی اربعین، نه تنها فرصتی برای برگزاری محافل انس با قرآن در این مسیر نورانی فراهم می‌آورد، بلکه نشان‌دهنده تعهد این برنامه به همراهی با آحاد جامعه در مناسبت‌های مذهبی و ملی است. این اقدام، یادآور حضور سال گذشته این عزیزان در همین اجتماع عظیم است و امید می‌رود امسال نیز با استقبال پرشور زائران، لحظات معنوی و قرآنی فراموش‌نشدنی رقم بخورد.

از تمامی زائران و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی دعوت می‌شود تا در این محافل نورانی شرکت کرده و از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.