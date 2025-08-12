  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

جابجایی بیش از ۲۲۷ هزار زائر از طریق خطوط ریلی جنوب

اهواز - مدیرکل راه آهن جنوب از جابجایی ۲۲۷ هزار و ۲۲۷ زائر از طریق خطوط ریلی استان توسط ۴۷۸ رام قطار خبر داد.

غلامحسین ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تا ساعت ۶ صبح امروز سه شنبه ۱۱۲ هزار و ۱۱۶ زائر توسط ۲۱۹ رام قطار بین شهری از راه آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابجا شده‌اند.

مدیرکل راه آهن جنوب ادامه داد: همچنین جابجایی ۱۴ هزار و ۹۰ زائر با ۵۰ رام در مسیر محلی اهواز به خرمشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به خدمات رسانی ریل باس خرمشهر به شلمچه، گفت: ۲۰۹ رام قطار نیز جابجایی ۱۰۱ هزار و ۲۱ نفر را انجام داده‌اند.

به گفته ولدی، جمعاً ۲۲۷ هزار و ۲۲۷ زائر با ۴۷۸ رام قطار در این ایام جابجا شده‌اند.

