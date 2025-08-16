غلامحسین ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۶ صبح پنجشنبه تا روز جمعه، ۱۳ هزار و ۵۰۰ زائر با استفاده از ۲۶ رام قطار از خدمات پایانه ریلی شلمچه به خرمشهر و بالعکس بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تا روز پنجشنبه، ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ زائر توسط ۲۶۴ رام قطار بین‌شهری از مبدأ راه‌آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابه‌جا شده‌اند. همچنین، در مسیر خرمشهر به شلمچه و بالعکس، ۲۹۳ رام ریل‌باس، ۱۵۰ هزار زائر را منتقل کرده‌اند.

ولدی تأکید کرد: در مجموع، ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ زائر با استفاده از ۶۱۳ رام قطار در ایام اربعین حسینی از خدمات حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن جنوب بهره‌مند شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش گسترده این مجموعه برای تسهیل سفر زائران است.