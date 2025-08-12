  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

نماهنگ| خدمات موکب‌های عراقی در شلمچه

شلمچه - موکب های عراقی در آن سوی مرز شلمچه منتظر هستند تا خدمات خود را در اختیار زائران ایرانی قرار دهند.

