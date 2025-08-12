https://mehrnews.com/x38LLP ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ کد خبر 6558934 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ نماهنگ| خدمات موکبهای عراقی در شلمچه شلمچه - موکب های عراقی در آن سوی مرز شلمچه منتظر هستند تا خدمات خود را در اختیار زائران ایرانی قرار دهند. دریافت 18 MB کد خبر 6558934 کپی شد مطالب مرتبط موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه پذیرش بیش از ۵۰ هزار خودروی زائران در توقفگاههای شلمچه و چذابه جابجایی بیش از ۲۲۷ هزار زائر از طریق خطوط ریلی جنوب برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 مرز شلمچه
