غلامحسین ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه، ۱۵۵ هزار و ۱۰۶ زائر توسط ۳۰۵ رام قطار بین‌شهری از مبدا راه‌آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابجا شده‌اند.

مدیرکل راه آهن جنوب ادامه داد: همچنین در مسیر محلی اهواز به خرمشهر و بالعکس ۶۲ رام قطار، ۱۸ هزار زائر را به مقصد خود رسیده‌اند.

وی به خدمات‌رسانی ریل‌باس در مسیر خرمشهر به شلمچه اشاره کرد و گفت: در این مسیر، ۱۶۹ هزار زائر با ۳۶۵ رام قطار جابجا شده‌اند.

به گفته مدیرکل راه‌آهن جنوب، در مجموع ۳۴۲ هزار زائر با استفاده از ۷۳۲ رام قطار در ایام اربعین حسینی از خدمات حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شده‌اند.