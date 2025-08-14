غلامحسین ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تا ساعت ۶ صبح امروز پنج‌شنبه، ۱۲۶ هزار و ۹۴۱ زائر توسط ۲۴۸ رام قطار بین‌شهری از مبدا راه‌آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابجا شده‌اند.

وی افزود: در مسیر محلی اهواز به خرمشهر نیز ۱۶ هزار زائر با استفاده از ۵۴ رام قطار به مقصد خود رسیده‌اند.

ولدی همچنین به خدمات‌رسانی ریل‌باس در مسیر خرمشهر به شلمچه اشاره کرد و گفت: ۲۶۷ رام قطار در این مسیر، ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ زائر را جابجا کرده‌اند.

به گفته مدیرکل راه‌آهن جنوب، در مجموع ۲۷۹ هزار و ۲۰۰ زائر با استفاده از ۵۶۹ رام قطار در ایام اربعین حسینی از خدمات حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: راه‌آهن جنوب با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران است تا سفری ایمن و راحت برای آن‌ها فراهم شود.