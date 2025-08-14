  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

جابجایی بیش از ۲۷۹ هزار زائر اربعین با قطارهای راه‌آهن

جابجایی بیش از ۲۷۹ هزار زائر اربعین با قطارهای راه‌آهن

اهواز - مدیرکل راه‌آهن جنوب از جابجایی ۲۷۹ هزار و ۲۰۰ زائر اربعین حسینی با ۵۶۹ رام قطار تا صبح امروز خبر داد.

غلامحسین ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تا ساعت ۶ صبح امروز پنج‌شنبه، ۱۲۶ هزار و ۹۴۱ زائر توسط ۲۴۸ رام قطار بین‌شهری از مبدا راه‌آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابجا شده‌اند.

وی افزود: در مسیر محلی اهواز به خرمشهر نیز ۱۶ هزار زائر با استفاده از ۵۴ رام قطار به مقصد خود رسیده‌اند.

ولدی همچنین به خدمات‌رسانی ریل‌باس در مسیر خرمشهر به شلمچه اشاره کرد و گفت: ۲۶۷ رام قطار در این مسیر، ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ زائر را جابجا کرده‌اند.

به گفته مدیرکل راه‌آهن جنوب، در مجموع ۲۷۹ هزار و ۲۰۰ زائر با استفاده از ۵۶۹ رام قطار در ایام اربعین حسینی از خدمات حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: راه‌آهن جنوب با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران است تا سفری ایمن و راحت برای آن‌ها فراهم شود.

کد خبر 6560317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها