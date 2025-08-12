رسیدگی به ۱۷۰ درخواست مردمی در دیدار مسئولان قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سهشنبه در حاشیه ملاقات مردمی، بر عزم جدی دستگاه قضائی برای رسیدگی صحیح به پروندهها و پیگیری مطالبات قانونی مردم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم رسیدگی صحیح و دقیق به پروندههای قضائی و کاهش اطاله دادرسی، افزود: دستگاه قضائی استان با تمام توان برای احقاق حقوق مردم شهروندان و رسیدگی عادلانه و قانونی به پروندهها تلاش میکند.
پوریانی جلسات ملاقات مردمی را فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم دغدغههای مردم و رفع موانع حقوقی آنان عنوان کرد و گفت: در این جلسه، تعدادی از پروندههای مطرحشده به صورت فوری مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری سریع آنها صادر شد.
