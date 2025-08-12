  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

رسیدگی به ۱۷۰ درخواست مردمی در دیدار مسئولان قضایی مازندران

رسیدگی به ۱۷۰ درخواست مردمی در دیدار مسئولان قضایی مازندران

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران پیگیری جدی مطالبات مردم را اولویت دستگاه قضائی دانست و از رسیدگی به ۱۷۰ درخواست در دیدار مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سه‌شنبه در حاشیه ملاقات مردمی، بر عزم جدی دستگاه قضائی برای رسیدگی صحیح به پرونده‌ها و پیگیری مطالبات قانونی مردم تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی، افزود: دستگاه قضائی استان با تمام توان برای احقاق حقوق مردم شهروندان و رسیدگی عادلانه و قانونی به پرونده‌ها تلاش می‌کند.

پوریانی جلسات ملاقات مردمی را فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم و رفع موانع حقوقی آنان عنوان کرد و گفت: در این جلسه، تعدادی از پرونده‌های مطرح‌شده به صورت فوری مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری سریع آن‌ها صادر شد.

کد خبر 6558562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها