کاهش ۱۰ کیلومتری مسیر مریوان با تکمیل پروژه گردنه «خروسه»

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر سه شنبه در جریان بازدید خبرنگاران استان از پروژه صلوات آباد سنندج اظهار داشت: گردنه «خروسه» به دلیل نقش مهم در کاهش مسیر مریوان، در اولویت اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد و با وجود محدودیتهای مالی، تلاش میکنیم بخشی از آن امسال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در برنامه امسال، سه کیلومتر از مسیر بهسازی میشود تا روستاهای مسیر و ترافیک عبوری از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: همچنین با تأمین اعتبار و برگزاری مناقصات پیشبینیشده، کل ۱۱ کیلومتر پروژه تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد که نتیجه آن کوتاه شدن ۱۰ کیلومتر از مسیر فعلی است.
فتحی به پروژههای ایمنی مسیر اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتها، راهاندازی سیستم تهویه و روشنایی مسیر است که در سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری رسید اما به دلیل کمبود نقدینگی، این بخش تکمیل نشد.
وی اذعان کرد: با برگزاری مناقصه و عقد دو قرارداد به ارزش مجموع ۲۷۰ میلیارد تومان، خرید تجهیزات انجام شده و تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: پیشبینی میشود تا ۱۲ ماه آینده سیستم تهویه و روشنایی راهاندازی شود تا تردد مسافران با ایمنی بیشتری انجام گیرد و همچنین عملیات ورودی مریوان در حال انجام است و تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی مجموع قراردادهای در دست اجرای اداره کل راه و شهرسازی کردستان را ۱۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با وجود محدودیت منابع مالی، اجرای پروژهها با جدیت پیگیری میشود تا در سالهای آینده شاهد پیشرفت چشمگیر در حوزه راهسازی استان باشیم.
