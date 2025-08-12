  1. استانها
ضعف پیمانکار پروژه راه‌سازی محور سمنان- فیروزکوه مشهود است

سمنان- استاندار سمنان از ضعف پیمانکار ساخت پروژه سمنان- فیروزکوه در این استان خبر داد و گفت: متاسفانه در بازدیدها حتی عوامل اجرایی این طرح در پروژه حضور هم ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان بیان کرد: بر اساس بازدیدی که طی ۲۴ ساعته گذشته از محل اجرای پروژه سمنان فیروزکوه داشته‌ایم متأسفانه عوامل اجرایی پروژه حضور نداشتند لذا اهتمام جدی برای تکمیل این پروژه توسط پیمانکار مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دیدار و گفتگو صورت گرفته است.

استاندار سمنان گفت: با عنایت به خسارات زیادی که نحوه اجرای این پروژه داشته از جمله وقوع حادثه اخیر در این محور که منجر به کشته شدن سه تن از هموطنان شد درخواست داریم به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته پیمانکار پروژه خلع ید و کنار گذاشته شود.

کولیوند با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم دولت در استان سمنان تکمیل این پروژه است، گفت: انتظار داریم با مدیریت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تکمیل این پروژه تسریع شود.

وی افزود: در این دیدار مقرر شده هر چه زودتر اجرای این پروژه به میزان ۲۷ کیلومتر را در قالب دو مناقصه اجرا شود.

