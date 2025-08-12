افتتاح زیرگذر بلوار راه و شهرسازی سنندج در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی ظهر سه شنبه در بازدید خبرنگاران از پروژههای زیرگذر راه و شهرسازی سنندج اظهار کرد: عملیات احداث زیرگذر بلوار راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و هماکنون به اتمام رسیده است.
وی افزود: این پروژه با ارزش روز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، هفته آینده با انجام خطکشی و آسفالتریزی تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به رشد ساختوساز و افزایش جمعیت در منطقه بهاران گفت: وجود ۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر و پروژههای جدید ساختمانی موجب افزایش ترافیک این محدوده شده است و زیرگذر بلوار راه و شهرسازی نقش مهمی در روان شدن تردد ساکنان و کاهش گرههای ترافیکی خواهد داشت.
الیاسی افزود: طول این بلوار ۲.۳ کیلومتر طول و عرض آن ۲۴ متر است و افتتاح آن در هفته دولت انجام میشود.
اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در سنندج
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در ادامه از پروژههای نهضت ملی مسکن «آونگ» و «هوران» بازدید کرد و گفت: این دو پروژه با ظرفیت ۱۷۵ و ۱۸۵ واحد مسکونی تعریف شدهاند و تسهیلات آنها به تسهیلات نهضت ملی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در گذشته مردم این منطقه با مشکلات تردد مواجه بودند اما با آغاز عملیات اجرایی توسط پیمانکار، آسفالت بلوار در کوتاهترین زمان انجام میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد.
الیاسی همچنین از اجرای پروژهای در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار با ظرفیت یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خ بر داد.
