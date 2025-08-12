  1. استانها
پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه ۳۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن در سنندج

سنندج- معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان گفت: پروژه ۳۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن در سنندج هم‌اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با رفع موانع اجرایی، روند تکمیل آن سرعت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی ظهر سه شنبه در بازدید خبرنگاران استان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن سنندج اظهار کرد: پروژه «باخان» بخشی از طرح ۴۷۵ واحدی استان است که در قالب انبوه‌سازی تعریف شده است و به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی، بخشی از پروژه‌ها به ناچار در این قالب اجرا شد، در حالی که در ابتدا سیاست بر اجرای طرح‌ها به شیوه واگذاری گروهی بود.

وی افزود: پروژه ۳۳۶ واحدی باخان سنندج تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پروژه مجاور آن با ۵۰۴ واحد مسکونی نیز پس از جابه‌جایی محل اجرا، در حال ساخت است. جابه‌جایی این پروژه به دلیل مشکلات مالکیت زمین در محل قبلی و ضرورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ انجام شد.

الیاسی تصریح کرد: وضعیت توپوگرافی و حجم عملیات خاکی در محل جدید موجب تأخیر در روند اجرا شد، اما اکنون مراحل آماده‌سازی با جدیت در حال انجام است تا بستر مناسب برای احداث واحدهای مسکونی فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر انتخاب پیمانکاران بومی توانمند و خوشنام برای این پروژه‌ها گفت: محدودیت منابع مالی و وابستگی ساخت به آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، مهم‌ترین چالش اجرای طرح‌های انبوه‌سازی است.

وی اذعان کرد: با این حال، پیگیری‌های مستمر از سوی وزارت راه و شهرسازی و مسئولان استانی، مسیرهای جدیدی را برای تسریع پروژه‌ها فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و رفع موانع موجود، شاهد رضایتمندی حداکثری مردم از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کردستان باشیم.

