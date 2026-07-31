به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان آذربایجانشرقی مستقر در کتابخانه مرکزی کربلای معلی از چهارم مردادماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در پنج روز نخست، در مجموع ۶ هزار و ۸۷۳ خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه داده است.
وی افزود: خدمات این درمانگاه در بخشهای مختلف درمانی شامل ویزیت پزشک عمومی، ویزیت پزشکان متخصص، خدمات پرستاری و ارائه دارو به زائران انجام شده است.
جودی با اشاره به جزئیات خدمات ارائهشده تصریح کرد: از مجموع خدمات ثبتشده، یکهزار و ۸۱۷ مورد مربوط به ویزیت پزشک عمومی، یکهزار و ۳۴۶ مورد مربوط به ویزیت پزشکان متخصص، یکهزار و ۲۶ مورد مربوط به خدمات پرستاری شامل تزریقات، پانسمان، نوار قلب، کنترل علائم حیاتی و سایر مراقبتهای درمانی و ۲ هزار و ۶۸۴ مورد نیز مربوط به نسخهپیچی و تحویل دارو بوده است.
انتقال سه زائر بدحال به بیمارستان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: در این مدت سه زائر بدحال نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، با آمبولانس جمعیت هلالاحمر به بیمارستان الحسین (ع) کربلا منتقل شدند تا روند درمان آنان در این مرکز درمانی ادامه یابد.
وی با اشاره به استمرار فعالیت این مرکز درمانی خاطرنشان کرد: درمانگاه جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی مستقر در کتابخانه مرکزی کربلای معلی با حضور کادر درمان و بهصورت شبانهروزی تا پایان مراسم اربعین حسینی به زائران خدمات درمانی ارائه خواهد کرد.
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