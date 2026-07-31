به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه از حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز -جمعه نهم مردادماه ۱۴۰۵-، شهروندان شاهد ستون‌های دود در سمت شرق پایتخت بودند، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه و عملیات میدانی نشان داد که منشأ این دود، آتش سوزی در محدوده جاجرود است.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در بخش‌هایی از فضای سبز و همچنین محل تجمع ضایعات در بافت دره‌ای جاجرود رخ داده است، تصریح کرد: ماهیت جغرافیایی منطقه و قرارگیری آتش در دل دره، از جمله چالش‌های اصلی تیم‌های عملیاتی برای دسترسی سریع است.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با تأکید بر تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی گفت: تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در محل مستقر شده و در حال انجام عملیات گسترده برای اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آن به مناطق وسیع‌تر فضای سبز هستند.

وی با بیان اینکه ترکیب ضایعات موجود در محل، باعث حجم بالای دود تولید شده در ساعات اولیه بوده است، گفت: همین امر منجر به مشاهده ستون‌های دود در مناطق مختلف شرق تهران شده است.

ملکی همچنین خاطرنشان کرد: کنترل کامل اوضاع و فروکش کردن دود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اولویت اصلی واحدهای عملیاتی است.