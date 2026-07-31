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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

پیکر شهید «محمدامین رستمی جلیلیان» در کرمانشاه تشییع می‌شود

پیکر شهید «محمدامین رستمی جلیلیان» در کرمانشاه تشییع می‌شود

کرمانشاه- آیین تشییع و تدفین پیکر پاسدار رشید اسلام، شهید محمدامین رستمی جلیلیان، شنبه ۱۰ مرداد در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار رشید اسلام شهید محمدامین رستمی جلیلیان در جریان حمله آمریکایی-سعودی به عراق و در حین انجام وظیفه مستشاری به فیض شهادت نائل آمد.

آیین تشییع و تدفین این شهید والامقام روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم گرامیداشت شهید محمدامین رستمی جلیلیان در همان روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در حسینیه گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

شهید محمدامین رستمی جلیلیان از پاسداران رشید اسلام بود که در جریان انجام مأموریت مستشاری و در پی حمله آمریکایی-سعودی به عراق به شهادت رسید و نام وی در شمار شهدای مدافع و پاسدار ارزش‌های اسلامی و جبهه مقاومت ثبت شد.

مراسم تشییع و بزرگداشت این شهید با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، همرزمان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم شهیدپرور کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه رمضان نیز با اعلام این مراسم، از عموم مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه برای حضور در آیین تشییع و گرامیداشت شهید محمدامین رستمی جلیلیان دعوت کرده‌اند.

کد مطلب 6904530

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