به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب محبعلی‌پور روز جمعه اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراب در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده «یای‌قاری» سد قره‌گل، گروهی از متخلفان را حین صید غیرمجاز ماهی شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این افراد، ادوات و تجهیزات مورد استفاده در صید غیرمجاز به همراه تعدادی ماهی صیدشده کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زیستگاه‌های طبیعی، گفت: پرونده متخلفان پس از تشکیل، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان سراب ارجاع شده است.

محبعلی‌پور همچنین از شهروندان، بهره‌برداران و دوستداران محیط زیست خواست با گزارش به‌موقع تخلفات زیست‌محیطی، یگان حفاظت را در صیانت از تنوع زیستی و منابع ارزشمند طبیعی منطقه یاری کنند.