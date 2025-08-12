  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

حادثه ریزش آوار در ایوانکی؛ تبعه خارجی جان باخت

حادثه ریزش آوار در ایوانکی؛ تبعه خارجی جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از حادثه ریزش آوار در شهر ایوانکی خبر داد و گفت: تبعه خارجی در این حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز سه شنبه حادثه ریزش آوار در ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه در روستای چنداب، خیابان شهید صاحب جمعی شهر ایوانکی به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه بلافاصله اکیپ امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: متأسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخته بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ایران با بیان اینکه با تلاش امدادگران پیکر تبعه خارجی از آوار خارج شد، ابزار داشت: پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شده است.

کد خبر 6558739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها