حادثه ریزش آوار در ایوانکی؛ تبعه خارجی جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز سه شنبه حادثه ریزش آوار در ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه در روستای چنداب، خیابان شهید صاحب جمعی شهر ایوانکی به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه بلافاصله اکیپ امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: متأسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخته بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ایران با بیان اینکه با تلاش امدادگران پیکر تبعه خارجی از آوار خارج شد، ابزار داشت: پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شده است.